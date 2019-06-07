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Первый полностью беспилотный грузовик и «умную дорогу» презентовали на ПМЭФ 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Колеса.ру
Первый полностью беспилотный грузовой автомобиль и "умную дорогу", разработанные в России, презентовали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается в пресс-релизе Минтранса.
"Тестирование "умной дороги" и беспилотного российского грузовика проводилось в течение двух лет на полигоне в Казани. Решение российских разработчиков предполагает запуск беспилотных автомобилей сначала на выделенных полосах, а затем постепенный перевод в такой режим всей дороги", — говорится в сообщении министерства.
Как отметил генеральный директор компании "Национальные телематические системы" (разработчик систем "умная дорога" — прим. ТАСС) Алексей Нащекин, "умная дорога" изначально выполняет функцию системы управления дорожным движением нового поколения.
"При этом технология решает сразу несколько задач: организацию движения полностью беспилотных грузовиков и автоматическую передачу "подключенным автомобилям" всей необходимой информации — о скоростном режиме, метеообстановке, об ограничениях на маршруте и предупреждения возможных инцидентах на дороге".
В Минтрансе РФ также отметили, что использование беспилотных грузовиков, например на маршруте из Санкт-Петербурга в Москву, сократит себестоимость перевозки на 60%.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Автоновости , Алексей Нащекин , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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