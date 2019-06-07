В Европе начались продажи Vоlkswagen Pаssat 2020 года

Немецкая компания Vоlkswagen на днях объявила о запуске продаж новой модели Pаssat.

Цена базовой модели — 34 720 евро, это примерно чуть больше 2,5 миллионов рублей по курсу на сегодняшний день.

В новой модели Pаssat разработчики акцентировали внимание на её экономичность, улучшение экологического класса автомобиля и создание более современных технологий.

Не обращая внимание на то, что в модели особо не изменилась конструкция и интерьер салона, она все равно завоюет внимание покупателей на рынке.

В различных модификациях данной модели Passаt представлены пять видов дизельных и бензиновых моторов. Два бензиновых мотора ТSI предложены в варианте на 190 и 272 лошадиных сил. Позже будет представлен 1,5 литровый гибрид. А дизельные моторы будут представлены с объёмом 1,6 и 2,0 литров и с мощностью двигателя от 120 до 240 л.с. соответственно.

Самой дорогостоящей моделью у Vоlkswagenа станет универсал Passаt Alltrack, с двухлитровой турбированной дизельной установкой. Цена этой модели будет начинаться от 50 795 евро, это примерно 3 726 000 рублей по текущему курсу.

Также в продаже можно увидеть новый автомобиль Vоlkswagen Teramоnt Х, с новым дизайном дверей и первоначальной ценой свыше трех миллионов рублей.