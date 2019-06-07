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Ликсутов объяснил, почему у больниц нет бесплатных парковок 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов ответил на претензии москвичей относительно бесплатных парковок у медучреждений.
По словам Ликсутова, организовать бесплатную парковку у московских больниц невозможно, так как машиноместа сразу же займут люди, "не имеющие к ним отношения". В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он объяснил, что хаотичная парковка у больниц приводит к невозможности заехать скорой помощи, иногда физически подъехать к больнице, если это нужно сделать. "Мы готовы сделать парковку бесплатной, но ее сразу же займут на достаточно длинное время машины из этих офисных зданий и торговых центров", — подчеркнул он. До сих пор открытым останется вопрос о том, за счет какой территории можно увеличить количество парковочных мест у больниц.
Заммэра рассказал, что для решения проблемы нехватки машиномест специалисты столичного дептранса проводили исследование, рисовали схему, даже меняли схему организации дорожного движения, "чтобы можно было где-то создать больше машиномест и где-то поменять въезды и выезды и разнести их". Ликсутов призвал москвичей присылать свои идеи и предложения по изменению организации парковок у больниц в департамент транспорта Москвы.
Как сообщал "Авторамблер", ранее москвичи назвали одной из самых серьезных проблем города стоимость платной парковки. По данным "Левада-центра", каждый четвертый житель столицы считает, что куда страшнее пробок высокие тарифы на парковку и штрафы за нарушения ПДД. Напомним, с 15 декабря 2018 года максимальный тариф за парковку вырос до 380 рублей в час на 237 улицах, а штраф за неоплаченную парковку был увеличен с 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
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Автоновости , Максим Ликсутов , Эхо Москвы
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