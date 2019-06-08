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Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководство компаний "Автодор" и АО "ИнфраВЭБ" подписали соглашение по подготовке и реализации инвестпроекта "Владивостокская кольцевая автомобильная дорога", сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как сказал глава региона, соглашение дает возможность уже сейчас начать работу над проектом ВКАД: "Предполагается строительство моста на остров Русский через остров Елена. В связи с этим сейчас структуры будут готовить предложения, расчеты, в том числе по стоимости".
Возведение этого моста — первый этап строительства ВКАД. Предстоит проработать, возможно при применить при этом государственно-частное партнерство, чтобы уже в 2019 году выйти на проведение конкурсных процедур.
"В следующем году можно будет объявить конкурс на проектирование и строительство первой части ВКАДа", — заявил Олег Кожемяко.
По словам генерального директора "ИнфраВЭБ" Юрия Корсуна, структура готова оказать содействие в привлечении частного капитала для финансирования проекта.
Напомним, что ВКАД должен соединить район Эгершельда с островом Русский, предоставив дублирующий выезд из города. Впервые о проекте предметно заговорили в 2013 году, затем был подготовлен расчет экономической эффективности строительства. Разработчик предложил проложить магистраль как по прибрежной полосе Амурского залива, так и по его акватории, построив низководный мост и тоннели. В сентябре 2015 года идею обсуждали на Восточном экономическом форуме. Проектом тогда заинтересовались компании из КНР, Республики Корея, Японии и других стран.
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Автоновости , Олег Кожемяко , Автодор
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