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АвтоВАЗ отказался от выпуска мощного универсала 

Авторамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Авторамблер
В компании объяснили, почему не стоит ждать в ближайшем будущем появления Lada Vesta SW Sport.
О том, что автопроизводитель рассматривает возможность выпуска спортивной версии универсала Vesta SW, стало известно еще осенью прошлого года. С того момента в объективы камер неоднократно попадали тестовые прототипы Vesta SW Sport, а в последний раз такой автомобиль сфотографировали на дороге в марте 2019 года. Предполагалось, что спортивный универсал окажется еще дороже Vesta Sport и станет второй моделью Lada со стартовым ценником более 1 млн рублей.
По информации «Российской газеты», АвтоВАЗ принял решение приостановить развитие этого проекта по причине того, что у компании пока нет «объективной картины спроса» на спортивную и дорогую «Ладу». Не исключено, что семейство модели будет расширено в дальнейшем, когда автопроизводитель оценит потенциальную потребность покупателя в таком автомобиле и рентабельность его производства.
Напомним, в модельном ряду Lada имеется седан Vesta Sport, который поступил в продажу в конце января. За месяц с момента выхода на рынок эту модель приобрели 217 человек. Спортивный вариант отличается от стандартной «Весты» заниженной на 31 мм подвеской и расширенной колей с 17-дюймовыми колесами на низкопрофильных шинах, 145-сильным мотором объемом 1,8 литра и ценником в 1,009 млн рублей. Для сравнения, начальная стоимость обычной Lada Vesta составляет 594,9 тыс. рублей.
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Автоновости , Lada Vesta , Lada , Автоваз
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