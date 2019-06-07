Seat рассекретил свой первый электромобиль

Компания Seat официально пообещала начать продажи своего первого серийного электрокара уже в нынешнем году. Правда, судя по всему, разработка рассекреченного электромобиля обошлась испанцам недорого: все эти характеристики уже можно было заметить на машинах других марок.

Первым серийным электромобилем Seat стала "зеленая" версия компакта Mii, который представляет собой перелицованную версию хэтчбека VW up! и, соответственно, модели Skoda Citigo. Появление на свет Mii Electric состоялось, похоже, тем же путем.

Известно, что электромотор новинки будет развивать 83 л.с. и 210 Нм — столько же, сколько у электрической версии Citigo и VW e-up! При этом испанцы не стали обнародовать время разгона электромобильчика до "сотни", ограничившись подсчетом времени ускорения до более практичного показателя в 50 км/ч. А эту скорость Seat Mii Electric наберет за 3,9 секунды. Максималка — 130 км/ч.

Емкость батареи будущей новинки составляет 36,8 кВтч — опять-таки, столько же, сколько у соплатформенников. При этом пополнить энергозапас с нуля до 80% можно будет за один час. Запас же хода Mii Electric на одной зарядке заявлен на уровне 260 км, то есть чуть меньше, чем у той же Skoda Citigo, но это можно списать на погрешности измерения.

Внешних отличий у Mii Electric от бензинового собрата почти не будет, если не считать отсутствующей выхлопной трубы, колесных дисков особого дизайна и соответствующих шильдиков.

Прием заказов на электрокар Seat начнет уже в сентябре, но стартуют продажи лишь с нескольких стран Европы, известных своей лояльностью к электромобилям. Поставки же "живых" электрокаров запланированы на первый квартал 2020 года.