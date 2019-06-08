Госдума собирается запретить частникам фиксировать нарушения правил дорожного движения

«Нам надо сделать так, чтобы безопасность повышалась, а коммерческая составляющая уменьшалась», — отметил Лысаков в разговоре с РИА «Новости».

В поправках депутаты также намерены внести предложения об изменении скоростного режима на федеральных трассах в соответствии с уровнем дороги, ликвидации искусственных ограничений на дорогах и по ревизии улично-дорожной сети.