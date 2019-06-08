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Госдума собирается запретить частникам фиксировать нарушения правил дорожного движения 

Ura.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Госдуме обсуждают запрет на использование частных камер фото— и видеофиксации нарушений ПДД. Как заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, эксперты сейчас анализируют качественную и количественную сторону поправок. По его словам, эта работа может занять большое количество времени.
«Нам надо сделать так, чтобы безопасность повышалась, а коммерческая составляющая уменьшалась», — отметил Лысаков в разговоре с РИА «Новости».
В поправках депутаты также намерены внести предложения об изменении скоростного режима на федеральных трассах в соответствии с уровнем дороги, ликвидации искусственных ограничений на дорогах и по ревизии улично-дорожной сети.
В апреле вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортные вопросы, поручил Генпрокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД. Он отметил, что сейчас видеокамеры на дорогах являются скорее средством коммерциализации, а не фиксации нарушений, сообщало РБК. Акимов не исключил, что система видеофиксаций нарушений полностью перейдет под государственный контроль в течение ближайших пяти-шести лет.
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Автоновости , Максим Акимов , Вячеслав Лысаков , Генпрокуратура РФ , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости
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