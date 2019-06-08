В Госдуме обсуждают запрет на использование частных камер фото— и видеофиксации нарушений ПДД. Как заявил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, эксперты сейчас анализируют качественную и количественную сторону поправок. По его словам, эта работа может занять большое количество времени.
«Нам надо сделать так, чтобы безопасность повышалась, а коммерческая составляющая уменьшалась», — отметил Лысаков в разговоре с РИА «Новости».
В поправках депутаты также намерены внести предложения об изменении скоростного режима на федеральных трассах в соответствии с уровнем дороги, ликвидации искусственных ограничений на дорогах и по ревизии улично-дорожной сети.
В апреле вице-премьер Максим Акимов, курирующий транспортные вопросы, поручил Генпрокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД. Он отметил, что сейчас видеокамеры на дорогах являются скорее средством коммерциализации, а не фиксации нарушений, сообщало РБК. Акимов не исключил, что система видеофиксаций нарушений полностью перейдет под государственный контроль в течение ближайших пяти-шести лет.