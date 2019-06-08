BMW отзывает в России более 300 автомобилей модели X7

Официальный представитель автоконцерна BMW в России отзывает 315 автомобилей марки BMW X7 (G07), сообщает сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться», — говорится в сообщении.

Под программу отзыва попали автомобили, проданные с апреля по май 2019 года. Полный список VIN-номеров машин, требующих дополнительного сервисного обслуживания, также размещен на сайте. Для владельцев попавших под программу отзыва BMW X7 сервисные работы будут бесплатными.