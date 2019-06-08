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BMW отзывает в России более 300 автомобилей модели X7 

Мир24 + ещё 11 3 часа назад
Фото: Мир 24 / Е.Вилле
Официальный представитель автоконцерна BMW в России отзывает 315 автомобилей марки BMW X7 (G07), сообщает сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).
«Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться», — говорится в сообщении.
Под программу отзыва попали автомобили, проданные с апреля по май 2019 года. Полный список VIN-номеров машин, требующих дополнительного сервисного обслуживания, также размещен на сайте. Для владельцев попавших под программу отзыва BMW X7 сервисные работы будут бесплатными.
Ранее стало известно, что из-за проблем с подвеской Ford отзывает более 14,5 тысяч машин марки Ford Explorer, проданных за почти пять лет.
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