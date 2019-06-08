Volvo до конца июня 2019 года подпишет СПИК на расширение калужского завода

"Сейчас идет процесс подписания сцецинвестконтракта, там есть некоторые вопросы, которые надо урегулировать. СПИК они скоро подписывают, до конца июня", — сказал он.

Завод в Калужской области специализируется на изготовлении грузовых автомобилей. По словам Артамонова, производство последние три года показывает рост, поэтому увеличение и локализация — логический шаг. Объем инвестиций губернатор Калужской области не уточнил.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.