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Volvo до конца июня 2019 года подпишет СПИК на расширение калужского завода 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Шведский автоконцерн Volvo до конца июня 2019 года подпишет специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ. Его целью является расширение завода в Калужской области и локализация производства, сообщил в субботу ТАСС глава региона Анатолий Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Сейчас идет процесс подписания сцецинвестконтракта, там есть некоторые вопросы, которые надо урегулировать. СПИК они скоро подписывают, до конца июня", — сказал он.
Завод в Калужской области специализируется на изготовлении грузовых автомобилей. По словам Артамонова, производство последние три года показывает рост, поэтому увеличение и локализация — логический шаг. Объем инвестиций губернатор Калужской области не уточнил.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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Автоновости , Volvo , Анатолий Артамонов , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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