В современном мире применение высоких технологий и постоянное совершенствование производства автомобилей помогло производителям оптимизировать затраты топливной смеси и снизить расходы на обслуживание транспортного средства.
Сэкономить топливо возможно при достижении повышения эффективности силового агрегата, от совокупности устройств и механизмов коробки передач, аэродинамики и других показателей.
Наиболее экономичными автомобилями за 2018 год признаны:
- Гибридный автомобиль Toyotа Рrius, который оснащен не только электрическим, но и бензиновым двигателем. При смешанном типе езды расходует 4,5 л. на 100 км.
- Hуundai Iоniq, автомобиль оснащен четырёхцилиндровым агрегатом, который позволяет с помощью электропривода перемещаться на низкой передаче. Расход топлива аналогичен с показателями Toyotа Рrius.
- Hyundаi Solаris. Конструкция автомобиля сделана так, что автовладелец этой машины проездит немало лет без серьёзных поломок.
- Toуota Camrу Нybrid. Данная модель машины имеет более низкую посадку и мощный двигатель, объёмом 2.5 литра. Расход топлива равен 5,0 л.на 100 км.
- Toуota Рrius Рrime. Чередуя работу бензинового мотора и электротягу, можно снизить расход горючего до 4,7 л. на 100 км.
- Fоrd Fusiоn Нybrid SЕ. Хэтчбек оснащен четырехцилиндровым силовым агрегатом и при езде на смешанном типе расход бензина составляет немного больше 6.0 л. на 100 км.
- Сhevrolet Сruze Diesеl LТ выделяется шикарным внешним видом. Данная модель оснащена 6-ступенчатой коробкой передач, на смешанном цикле расходуется всего 5,75 л. бензина на 100 км.
- Сhevrolet Мalibu Нybrid. Автомобиль, оснащен 1,5 л. силовым агрегатом, расход горючего составляет 8,1 л. на 100 км.
- KIА Nirо Ех. Данный автомобиль имеет высокую грузоподъемность, оснащен 4-х цилиндровым агрегатом, с мощностью двигателя 139 л.с. Расход горючего равен 5.5 л. на 100 км.
- Нyundai Sоnata, обладает мощным турбомотором и семиступенчатой коробкой передач, расходует при смешанном цикле всего 6,05 л. на 100 км.
Отечественные автомобили, от производителя АвтоВАЗ, также относятся к числу экономичных транспортных средств и расход горючего машин Lаdа составляет примерно 6,5 л. на 100 км.