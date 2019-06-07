В Мексике будет открыто производство машин марки BMW

В течении многих лет строительства немецкий автопроизводитель ВMW открывает новый завод в Мексике, в штате Сан-Луис-Потоси.

Завод, стоимость которого обошлась больше одного миллиарда долларов, намерен произвести ВMW 3-серии. Для того, чтобы выпустить 175 тысяч автомашин в год, на предприятии начали работать 2500 специалистов. Открывая новое предприятие, компания ВMW рассчитывает усилить производство автомобилей в Америке и оттуда начать поставлять новинки по всему миру.

В компании используются технологичные экраны, на которых будут отображаться цифровые чертежи и интеллектуальное программирование. Это не только сэкономит на бумаге, но и время для планирования работы всего конвейера.

Окончание строительства и запуск нового завода происходит в неподходящее время, так как с 10 июня США планируют ввести 5-ти процентную пошлину на всю ввозимую продукцию из Мексики. Пошлина может возрасти до 25%, если Мексика не предотвратит проникновение наркотических средств и мигрантов в США. Но дирекция компании ВMW не расстраивается, поскольку уже заложена цена в поставки автомашин марок ВMW Grоup, произведенных в Америке, в том числе Х3, Х4, Х5, Х6 и Х7.