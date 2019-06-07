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Путин утвердил фотосъмку техосмотра 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Новый закон направлен на борьбу с продажей "серых" диагностических карт без фактического прохождения технического осмотра.
Согласно документу, подписанному 7 июня президентом Владимиром Путиным, операторы станций техосмотра теперь обязаны фотографировать все приезжающие автомобили, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в единую информационную систему техосмотра ЕАИСТО. По итогам прохождения техосмотра автомобилистам будут выдавать электронные диагностические карты, однако можно запросить выписку из системы на бумажном носителе.
Региональные власти в свою очередь должны утвердить требования к производственно-технической базе, фотографическому изображению транспортного средства, порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра.
Закон вступает в силу по истечении года со дня его официального опубликования.
Напомним, помимо изменений в закон "О техосмотре транспортных средств", подготовлены поправки в КоАП и УК. Так, автомобилистов будут штрафовать на 2 тыс. рублей за езду без диагностической карты (это нарушение будут выявлять с помощью дорожных камер), а недобросовестным операторам грозит уголовная ответственность.
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Автоновости , Владимир Путин
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