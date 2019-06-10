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Renault и FCA готовятся к слиянию 

Газета.Ru + ещё 5 15 минут назад
Фото: Reuters
Fiat Chrysler Automobiles N. V. (FCA) и Renault ищут способы оживить свернутый план слияния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Renault пытается получить одобрение автопроизводителя Nissan для слияния с FCA.
Как отмечается, Nissan готов пойти на встречу Renault в обмен на значительное сокращение ее доли в японской компании.
При этом пока неизвестно удастся ли компаниям прийти к соглашению для восстановления плана о слиянии.
Ранее СМИ сообщили, что Fiat Chrysler отозвала предложение о слиянии с Renault.
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