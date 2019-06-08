Названы самые популярные иномарки с пробегом

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке по итогам первого квартала этого года.

Лидером списка стал Ford Focus — с января по апрель 2019 года было продано 39 358 поддержанных машин этой модели. Вторая строчка у Toyota Corolla (31 141), замкнула тройку Hyundai Solaris (29 865).

Замыкает рейтинг самых популярных поддержанных авто на российском рынке Daewoo Nexia — 16 611 проданных машин.

По оценке аналитиков, по итогам первых четырех месяцев года в России продали один миллион 175,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,5 процента выше результата годичной давности (1 миллион 125,4 тысячи).