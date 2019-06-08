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Названы самые популярные иномарки с пробегом 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке по итогам первого квартала этого года.
Лидером списка стал Ford Focus — с января по апрель 2019 года было продано 39 358 поддержанных машин этой модели. Вторая строчка у Toyota Corolla (31 141), замкнула тройку Hyundai Solaris (29 865).
В пятерку вошли KIA Rio (27 734) и Toyota Camry (24 765). Следом идут Chevrolet Niva (24 386), Renault Logan (23 423), Opel Astra (18 393) и Volkswagen Polo (17 239).
Замыкает рейтинг самых популярных поддержанных авто на российском рынке Daewoo Nexia — 16 611 проданных машин.
По оценке аналитиков, по итогам первых четырех месяцев года в России продали один миллион 175,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 4,5 процента выше результата годичной давности (1 миллион 125,4 тысячи).
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Автоновости , Hyundai , Chevrolet , Opel Astra , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Toyota , Renault Logan , Chevrolet Niva , Daewoo Nexia , Volkswagen , Renault , Opel , Kia Rio , Toyota Camry , Toyota Corolla
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