Трампу заказали катафалков на миллион долларов

Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Ирландию для встречи с премьер-министром Лео Варадкаром и министром иностранных дел Саймоном Ковни. Специально для поездки Белый дом арендовал в местном бюро ритуальных услуг четыре катафалка за миллион долларов.

Мотивы выбора столь необычных средств передвижения вместо классических представительских седанов или лимузинов остаются загадкой. Так или иначе, но Белый дом арендовал для Дональда Трампа у частного ирландского бюро похоронных услуг JP Ward & Sons катафалки для короткой поездки президента в деревню Дунбег в графстве Клэр. Четыре роскошных автомобиля обошлись американскому бюджету почти в миллион — 935 033 доллара, если быть точным, или примерно по 72 640 долларов за каждый километр пути.

Администрацию Трампа эта сумма ничуть не смутила. Белый дом перевёл деньги за поездку четырьмя платежами, однако из аэропорта на встречу с премьер-министром Трамп почему-то отправился на бронированном внедорожнике Chevrolet Suburban Секретной службы, привезённом с собой из США, а затем и вовсе пересел на вертолёт. Кстати, в июне 2013 года то же бюро похоронных услуг JP Ward & Sons сдавало автомобили в аренду для Барака Обамы , но тогда это обошлось всего в 114 000 долларов, причём за три дня.

В 2017 году в городе Спрингфилд штата Миссури женщина не справилась с управлением, в результате чего её автомобиль перепрыгнул через канаву и едва не въехал в кортеж Трампа. Быть может, именно после этого президент США предпочитает передвигаться на вертолёте.