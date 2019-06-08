«Соллерс»: авторынок России может «просесть» без пролонгации программ господдержки

Вадим Швецов. Российскому авторынку может грозить падение, если программы господдержки продаж автомобилей не будут пролонгированы. Такое мнение в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума высказал генеральный директор компании "Соллерс"

"Ситуация на рынке очень тревожная, потому мы надеемся на то, что государственные программы, которые поддерживали в первом квартале спрос, все-таки будут пролонгированы и в этом случае, конечно, тогда есть какой-то шанс, так сказать, рынку не упасть. В случае отсутствия поддержки, я практически уверен, что он просядет в этом году для всех производителей", — сказал он.

Кроме того, гендиректор "Соллерс" отметил низкую инвестиционную активность по первому кварталу, что "не очень радужная перспектива".

Швецов также сообщил о падении продаж автомобилей УАЗ за последние два месяца.

"Видим очень плохие результаты по маю (по продажам — прим. ТАСС). Конечно, там были праздники, была слабая деловая активность, но все равно", — указал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в мае 2019 г. упали на 6,7% и составили 137,6 тыс., в январе — мае — на 2,2%, до 677,6 тыс. авто.

Программы поддержки автопродаж

Минпромторг РФ с 1 марта 2019 г. продлил программы поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые предполагали скидку в размере 10% от стоимости автомобиля для определенных категорий покупателей. В министерстве отмечали, что за два месяца реализации программы льготного автокредитования в 2019 г. было продано более 38 тыс. автомобилей. По программе льготного автолизинга — более 11 тыс. транспортных средств.

Бюджет программ льготного автокредитования на 2019 г. составил 3,4 млрд руб., льготного автолизинга — около 5,2 млрд руб., отмечали в министерстве.