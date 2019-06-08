Ferrari 458 Italia получила механическую коробку

Американское ателье из Сан-Антонио с незатейливым названием European Auto Group решило довольно амбициозную задачу: они сумели установить в Ferrari 458 Italia 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Несомненно, современные автоматические коробки, тем более роботизированные с двумя сцеплениями, переключают передачи куда быстрее рядового водителя. Однако некоторые считают, что старая добрая «механика» и три педали способны доставить водителю гораздо больше удовольствия от управления автомобилем, чем любой «автомат». Среди них — специалисты из техасского ателье European Auto Group.

Когда-то по заказу клиента они оборудовали механической коробкой F430 Scuderia, но теперь американцы шагнули дальше. На сей раз «Европейская автомобильная группа» снова решила имплантировать механическую коробку передач в «Феррари», но уже в модель 458 Italia, которая, как помнят поклонники марки, была первой среднемоторной Ferrari с «роботом» с двойным сцеплением вместо простой «механики».

По словам представителей ателье, у них уже набралось немало заказов на суперкары Ferrari с «ручкой» — как 430, так и 458. Работы по установке коробки должны быть завершены через несколько месяцев. Правда, марка и модель используемой механической трансмиссии пока не сообщается, равно как и стоимость такой модернизации. Одно можно сказать наверняка: дешёвой она точно не будет.