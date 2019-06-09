Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, но пока автомобиль стоит слишком дорого.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин Aurus будет начинаться от 10 миллионов рублей.

"Хотел бы, но это дорого для меня пока", — ответил Дюмин РИА Новости на вопрос, приобрел ли бы себе такой автомобиль.

Он с сожалением отметил, что пока не имел возможности ознакомиться с лимузином, на котором ездит президент.

"Я мечтаю об этом, но пока не ознакомился. Надеюсь, ознакомлюсь, когда он появится в свободной продаже", — сказал Дюмин.

На вопрос, отвечает ли, по его мнению, лимузин всем требованиям безопасности, собеседник агентства сообщил, что для того, чтобы делать выводы, "надо понимать его тактико-технические характеристики и на нем хотя бы раз проехать".