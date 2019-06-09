Чем опасен солнцезащитный козырек в машине

«АвтоВзгляд» рассказал , как солнцезащитный козырек в машине может стать угрозой для здоровья и безопасности водителя и пассажира.

Одна из функций козырька — прикрепленное к нему зеркальце. «АвтоВзгляд» отмечает, что оно сделано из стекла, которое «очень хорошо» бьется в случае ДТП. Разлетается оно на мелкие, острые осколки. Если защитная заслонка в момент ДТП не закрывала зеркало, осколки разлетятся по салону. В результате они могут впиться в салонный пластик и тела водителя и пассажиров.

Издание посоветовало проверять перед началом движения, закрыто ли зеркало защитной шторкой.

«Иначе, при сильном столкновении, грош цена всем этим подушкам безопасности, которые не смогут спасти ваши глаза и лицо от летящего в них стеклянного боя», — подчеркнул «АвтоВзгляд».

Портал напомнил и о пользе солнцезащитного козырька. Он служит для того, чтобы при ярком солнце защитить глаза водителя и переднего пассажира от ослепления. В противном случае водитель может почти не видеть дорогу и встречный транспорт.

Козырек спасает от солнца, которое светит в направлении лобового стекла, а также если свет идет со стороны водителя или переднего пассажира. Для этого нужно потянуть за его правую (если это водительский козырек) или за левую часть (если пассажирский), чтобы он отстегнулся. Затем его необходимо развернуть и прикрыть им часть бокового стекла.

В некоторых автомобилях есть солнцезащитные козырьки с дополнительными расширителями. Их можно выдвинуть и закрыть просвет, возникающий, когда водительский и пассажирский козырьки открыты.