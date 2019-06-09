За год водители получили 105 миллионов «писем счастья»

Советник председателя Госдумы Владимир Плигин в эксклюзивном интервью "РГ" сообщил, что за год должностными лицами ГИБДД принято более 130 миллионов штрафов о привлечении различных лиц к административной ответственности.

"Подавляющее большинство нарушений правил дорожного движения зафиксированы камерами автоматической видеофиксации, — подчеркнул Владимир Плигин. — В прошлом году водители получили 105 миллионов так называемых "писем счастья": постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение, зафиксированное видеокамерой. Получается, что более 80 процентов из 130 миллионов штрафов, наложенных инспекторами ГИБДД на граждан, вынесено за нарушения, зафиксированные видеокамерами.

Кроме того, Плигин рассказал, что в утвержденной правительством страны концепции нового КоАП предусмотрен принцип справедливости.

"Именно через принцип справедливости мы должны подходить к пониманию вопросов административной ответственности, — сказал он. — Существуют и какие-то базовые представления о справедливости, принятые в конкретном обществе. Санкция должна отличаться справедливостью в общественном представлении, тогда она становится понятной и приемлемой для граждан, и только в том случае играет профилактическую роль. Задача Кодекса об административных правонарушениях не увеличивать количество штрафов, а предотвращать негативные проявления в обществе, в конечном счете — защищать каждого человека. Пассажира — от гибели на дороге в результате лихачества какого-то водителя. Прохожего — от агрессии со стороны недостаточно культурных сограждан. Жителя многоквартирного дома — от опасного самовольного ремонта соседей. И так далее, и тому подобное. На практике не раз приходилось наблюдать отторжение общества к тому или иному правилу, введенному законодательно.