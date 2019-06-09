Местные власти предложили предприятию выпускать медицинское оборудование, заявил глава региона Анатолий Артамонов на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).
Чиновник добавил, что руководство субъекта надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с японской корпорацией, прежде всего, в бизнесе и образовании, пишет РИА Новости.
Это большая корпорация, многоплановая. Они производят не только автомобильную технику, которую они у нас сейчас производят, они производят очень широкий спектр различного оборудования, в том числе и для медицины. Мы эти вопросы перед ними обозначаем, может, что-нибудь и будет получаться, — рассказал Артамонов.
Он добавил, что Калужская область поддерживает связь с предпринимателями из Японии и обменивалась с азиатской страной бизнес-миссиями для установления дружественных отношений.
Ранее News.ru сообщал, что автоконцерн Ford больше не будет выпускать автомобили Ford Fiesta и Ford Ecosport на предприятии в Набережных Челнах. В Елабуге остановлены конвейеры на заводе по производству двигателей.