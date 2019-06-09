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Завод Mitsubishi в Калужской области планирует расширить производство 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Местные власти предложили предприятию выпускать медицинское оборудование, заявил глава региона Анатолий Артамонов на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).
Чиновник добавил, что руководство субъекта надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с японской корпорацией, прежде всего, в бизнесе и образовании, пишет РИА Новости.
Это большая корпорация, многоплановая. Они производят не только автомобильную технику, которую они у нас сейчас производят, они производят очень широкий спектр различного оборудования, в том числе и для медицины. Мы эти вопросы перед ними обозначаем, может, что-нибудь и будет получаться, — рассказал Артамонов.
Он добавил, что Калужская область поддерживает связь с предпринимателями из Японии и обменивалась с азиатской страной бизнес-миссиями для установления дружественных отношений.
Ранее News.ru сообщал, что автоконцерн Ford больше не будет выпускать автомобили Ford Fiesta и Ford Ecosport на предприятии в Набережных Челнах. В Елабуге остановлены конвейеры на заводе по производству двигателей.
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Автоновости , Ford EcoSport , Ford Fiesta , Mitsubishi , Анатолий Артамонов , Ford , РИА Новости
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