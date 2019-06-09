Завод Mitsubishi в Калужской области планирует расширить производство

Местные власти предложили предприятию выпускать медицинское оборудование, заявил глава региона Анатолий Артамонов на Петербургском международном форуме (ПМЭФ).

Чиновник добавил, что руководство субъекта надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с японской корпорацией, прежде всего, в бизнесе и образовании, пишет РИА Новости.

Это большая корпорация, многоплановая. Они производят не только автомобильную технику, которую они у нас сейчас производят, они производят очень широкий спектр различного оборудования, в том числе и для медицины. Мы эти вопросы перед ними обозначаем, может, что-нибудь и будет получаться, — рассказал Артамонов.

Он добавил, что Калужская область поддерживает связь с предпринимателями из Японии и обменивалась с азиатской страной бизнес-миссиями для установления дружественных отношений.