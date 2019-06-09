Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz оборудовали двухкамерным холодильником 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Mercedes-Benz Sprinter по праву считается одним из самых универсальных фургонов. Мы привыкли ассоциировать его с «маршруткой», а специалисты австралийского ателье Trakka сконструировали из него автодом с кухней, туалетом, спальней и двухкамерным холодильником.
Ателье Trakka из Австралии разработало комфортабельный автодом на базе немецкого фургона Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения. Семиметровый микроавтобус предлагает все удобства для путешественников: двуспальная кровать, кухня с набором бытовой техники и ванная комната с туалетом. Вода в туалет и ванну подаётся из 140-литрового резервуара с пресной водой и сливается в 80-литровый резервуар.
У Jabiru Sprinter Camper Van также есть солнечная электростанция мощностью 300 кВт для зарядки бортовой литий-ионной батареи ёмкостью 200 А·ч, стеклокерамическая варочная панель, микроволновая печь, раковина из нержавеющей стали и бойлер. Отопитель салона работает на дизельном топливе — как и 188-сильный турбодизельный двигатель V6. За доплату можно поставить второй кондиционер.
Пожалуй, самая интересная особенность Jabiru — двухкамерный холодильник в салоне, причём его корпус сделан поворотным, чтобы прохладительные напитки можно было брать прямо с улицы. В качестве опции для «Спринтера» доступна и полноприводная трансмиссия. Правда, обойдётся такой автодом недёшево — Jabiru Sprinter Camper Van стартует с 125 600 долларов. За версию 4Matic нужно доплатить ещё 14 000 долларов.
Компания Mercedes-Benz готовится перевести Sprinter нового поколения на электротягу. Электрический Sprinter будет оснащаться той же силовой установкой, что и eVito. Фургон получит 107-сильный двигатель, который сможет питаться от одного из двух комплектов батарей — емкостью 41 или 55 кВт·ч. В первом случае «Спринтер» сможет проехать без подзарядки около 115 километров, а во втором — 150 километров.
Motor.ru: последние новости
Американцы сделали из двух Porsche хот-род Самые продаваемые автомобили России Последний Saab без пробега уйдёт с молотка
Комментарии
Автоновости , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности ДТП в Сочи
Шесть человек погибли в массовой аварии в Польше
СК начал проверку после ДТП в Сочи
Американцы сделали из двух Porsche хот-род
Mitsubishi в Калужской области расширит производство
Видео
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:54
ДТП с автобусами в Сочи: пострадали 26 человек
ДТП Статьи
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:54
ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 11 человек
ДТП
00:29
5 автоледи устроили колоритную драку на трассе
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
02:16
Американец огородил автомобиль каршеринга забором
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение