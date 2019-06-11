Автомобилистов ждет нововведение по штрафам

Лысаков, один из авторов документа, рассказал, что водители смогут обжаловать штрафы и решения судов по административным делам через сайт Госуслуг.

По его мнению, новый закон необходим, так как число камер на дорогах растет, но они нередко допускают ошибки. Еще одним поводом для закона стала возможная отмена нештрафуемого лимита скорости в 20 километров в час и снижение его до десяти километров в час.

«Часто случаются технические ошибки — к примеру, водителю пришло «письмо счастья», а на фотографии даже не его машина», — отметил Лысаков.

Он объяснил, что причиной ошибки может стать машина-двойник, неправильно распознанная буква или цифра.

Депутат утверждает, что погрешность установленной с нарушениями камеры может достигать плюс семи километров в час к измеряемой скорости.

«Таких случаев очень много, и человек должен носиться по инстанциям, доказывая, что он не виноват», — подчеркнул он.

Для закрытия производства по такому делу необходимо вмешательство вышестоящего должностного лица, выписавшего штраф. Если штраф получен в другом регионе, туда приходится направлять бумажные обращения. Суды тоже проходят по месту нарушения ПДД, напомнил депутат.

Новый законопроект предполагает, что для решения таких проблем потребуется одна жалоба в электронном виде. Если, к примеру, марка машины не сходится, специалист сразу отменит постановление и закроет дело.

Лысаков уточнил, что около года уйдет на сбор аналитических и статистических данных, а также на разработку порядка обжалования в правительстве. В кабмине должны прописать весь алгоритм действий через сайт Госуслуг. Пока отзывов на законопроект нет, он не внесен в Госдуму, но текст документа уже подготовлен.

По мнению координатора сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова , этого законопроекта недостаточно для решения проблемы ошибочных штрафов. Он отметил, что штраф можно оспорить, когда собрана реальная доказательная база.

В качестве примера Шкуматов привел своей штраф из Костромской области, где он якобы ехал со скоростью 117 километров в час. Шкуматов утверждает, что так быстро не ездил. Получил он только фото, сделанное камерой, без видео, что не позволяет согласиться или не согласиться со штрафом. В то же время он признал, что отправить видео с регистратора благодаря новому закону станет проще.