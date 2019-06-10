Добро обжаловать. Оспорить штраф за нарушение дорожных правил станет проще

Только при нарушении требований по установке камеры ее погрешность превышает 7 км/ч.

По его словам, сейчас подготовлен проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который позволит обжаловать "водительские" штрафы в электронном виде. Дело в том, что КоАП — это единственный кодекс, который не предусматривает такой возможности. Абсолютное большинство нарушений выявляется с помощью камер фотовидеофиксации, и постановления выносятся в автоматическом режиме в электронном виде в упрощенном порядке. А обжаловать такие штрафы в том же упрощенном порядке — нельзя. А если штраф вынесен в другом регионе, то для обжалования придется туда ехать. В результате большинство незаконных и несправедливых штрафов попросту не оспариваются.

Напомним, что ранее законопроект разрешающий оспаривание в электронном виде уже вносился депутатами в Госдуму . Но этот проект распространялся на все статьи КоАП, а не исключительно на 12-ю "водительскую" главу. До слушаний он так и не дошел.

Также Вячеслав Лысаков представил итоги общественных слушаний по вопросу введения ответственности за превышение скорости менее чем на 20 км/ч. Согласно подготовленному документу только при неправильной установке камеры погрешность превышает 7 км/ч. Поэтому ненаказуемый ныне порог в 20 км/ч обусловлен необходимостью учета возможной погрешности приборов.