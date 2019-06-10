Ж/д сообщение по Крымскому мосту стартует 9-10 декабря, продажа билетов — в октябре

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и. о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.

Сообщалось, что открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года. В то же время глава Крыма Сергей Аксенов сказал ТАСС в субботу, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста позволяют рассчитывать, что поезда на полуостров пойдут раньше обозначенного срока.