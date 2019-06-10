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Kia Rio X-Line резко подорожал 

Авторамблер + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Авторамблер
Стало известно о повышении цен на вседорожный хэтчбек Kia.
По данным портала "Цена Авто", модель Rio X-Line во всех комплектациях подорожала на 10 тыс. рублей, что соответствует 0,9 — 1,1%.
Теперь самая доступная версия хэтчбека с 1,4-литровым мотором (100 л. с.) в сочетании с МКП стоит от 884,9 тыс. рублей, а вариант с более мощным двигателем объемом 1,6 литра (123 л.с.) — от 909,9 тыс. рублей. Автомобиль в топовой комплектации Premium оценивается в 1,134 тыс. рублей.
Подорожание затронуло и спецверсию "Лига Европы", которая появилась на рынке в марте: в зависимости от типа трансмиссии цены на нее варьируются от 967,9 тыс. рублей за МКП и 1,007 рублей за "автомат".
От стандартной Kia Rio модель линейки X-Line отличается увеличенным до 195 мм клиренсом и защитным пластиковым обвесом. Данная модель в настоящее время соперничает с Lada XRay Cross (от 754,9 тыс. рублей), однако уже до конца года на рынок выйдет другой конкурент — Geely GS.
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Автоновости , Geely , Kia , Lada , Lada XRAY , Kia Rio
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