Kia Rio X-Line резко подорожал

Стало известно о повышении цен на вседорожный хэтчбек Kia

По данным портала "Цена Авто", модель Rio X-Line во всех комплектациях подорожала на 10 тыс. рублей, что соответствует 0,9 — 1,1%.

Теперь самая доступная версия хэтчбека с 1,4-литровым мотором (100 л. с.) в сочетании с МКП стоит от 884,9 тыс. рублей, а вариант с более мощным двигателем объемом 1,6 литра (123 л.с.) — от 909,9 тыс. рублей. Автомобиль в топовой комплектации Premium оценивается в 1,134 тыс. рублей.

Подорожание затронуло и спецверсию "Лига Европы", которая появилась на рынке в марте: в зависимости от типа трансмиссии цены на нее варьируются от 967,9 тыс. рублей за МКП и 1,007 рублей за "автомат".