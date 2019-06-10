За треноги, которые ненавидят автомобилисты, взялся Минтранс

Минтранс разработал новую методику размещения комплексов фиксации нарушений ПДД. Документ был подготовлен на фоне растущего недовольства автомобилистов "штрафами из кустов".

Речь идет в том числе об установке мобильных комплексов — так называемых "треног" — которые из меры по профилактике нарушений прекратились в способ заработка частных компаний. Согласно предложению Минтранса, необходимо сделать наличие мест концентрации ДТП основным принципом размещения камер. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ, в котором изложены принципы установки камер, отправлен на согласование с заинтересованными структурами.

Между тем четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве. В частности, в Госдуме готовят поправки в закон "Об организации дорожного движения". Речь идет как об ужесточении условий заключения концессионных соглашений на закупку и обслуживание дорожных комплексов, так и о принципах размещения устройств. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгения Москвичева, депутаты намерены "расписать, на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и так далее".

Напомним, ранее вице-премьер Максим Акимов предлагал отказаться от услуг частных компаний в сфере установки и обслуживания дорожных камер, так как, по его мнению, "ими движет не желание снизить аварийность, а заработать как можно больше на автомобилистах". Переход контроля за треногами государству, по оценкам Акимова, может произойти до 2025 года.

Ситуация особенно обострилась в регионах. Например, курганские водители обратили внимание на то, что треноги устанавливают далеко от дороги, чтобы они были менее заметны. Это влияет на работу измерительных приборов устройства: камера просто не может с такого расстояния корректно определить скорость движения автомобиля, из-за чего автомобилистам приходят ошибочные штрафы. Как сообщал "Авторамблер", со "штрафами из кустов" борются и крымские водители. Они портят технику, а иногда и вступают в конфликты с частниками, обслуживающими устройства.