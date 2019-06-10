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Новый УАЗ «Патриот» породнится с «Аурусами» 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
УАЗ планирует использовать технологии Aurus при разработке следующего поколения «Патриота» и других моделей.
О том, что УАЗ, входящий в группу Sollers, получит доступ к технологиям Aurus, рассказал агентству RNS глава Минпромторга Денис Мантуров. Речь идет об инженерных решениях, которые использовались при разработке Aurus и которые будут применяться при создании платформы для будущих моделей. Эта же архитектура, как ожидается, ляжет в основу следующего поколения модели «Патриот 2020».
Напомним, ранее стало известно о планах УАЗа по выпуску «русского Прадо» — полноприводного внедорожника на новой платформе, который будет стоить около 1,5 млн рублей. Новый полноприводник породит целое семейство соплатформенных автомобилей — помимо внедорожника, это будут пикап, фургон и минивэн.
О «русском Прадо» известно, что на его разработку планируется потратить 7,4 млн рублей. Ожидается, что внедорожник появится на рынке с турбомоторами объемом 2,3 литра, которые будут развивать 150 и 170 л.с. Кроме того, в линейку двигателей может войти 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 145 л.с. и турбодизель.
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Автоновости , УАЗ , Денис Мантуров , Минпромторг , Sollers
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