Новый УАЗ «Патриот» породнится с «Аурусами»

УАЗ планирует использовать технологии Aurus при разработке следующего поколения «Патриота» и других моделей.

О том, что УАЗ, входящий в группу Sollers , получит доступ к технологиям Aurus, рассказал агентству RNS глава Минпромторга Денис Мантуров . Речь идет об инженерных решениях, которые использовались при разработке Aurus и которые будут применяться при создании платформы для будущих моделей. Эта же архитектура, как ожидается, ляжет в основу следующего поколения модели «Патриот 2020».

Напомним, ранее стало известно о планах УАЗа по выпуску «русского Прадо» — полноприводного внедорожника на новой платформе, который будет стоить около 1,5 млн рублей. Новый полноприводник породит целое семейство соплатформенных автомобилей — помимо внедорожника, это будут пикап, фургон и минивэн.

О «русском Прадо» известно, что на его разработку планируется потратить 7,4 млн рублей. Ожидается, что внедорожник появится на рынке с турбомоторами объемом 2,3 литра, которые будут развивать 150 и 170 л.с. Кроме того, в линейку двигателей может войти 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 145 л.с. и турбодизель.