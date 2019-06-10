Skoda Karoq приспособили для велосипедистов

Британское отделение Skoda построило специальную версию компактного кроссовера Karoq для велосипедистов. Автомобиль оснастили всем необходимым для выездов на природу: креплением для перевозки двух велосипедов, небольшой стиральной машиной и встроенной мойкой.

Созданию концепта Skoda Karoq Velo предшествовал опрос: Skoda узнала у полутора тысяч жителей Великобритании, каким они видят идеальный автомобиль для велосипедистов. Идеи респондентов по дооснащению и переоборудованию и легли в основу проекта.

У Karoq имеются крепления для перевозки двух велосипедов на крыше и одного в салоне, небольшая стиральная машинка для вещей и мойка высокого давления. Помимо этого, вседорожник укомплектован магнитной площадкой для коптера, который может автоматически следовать за велосипедистом и записывать видео, а также точкой доступа Wi-Fi — с её помощью отснятый материал можно сразу выгрузить в социальные сети. Наконец, в салоне есть набор необходимых для ремонта велосипеда инструментов и специальная кнопка, предназначенная для передачи координат машины в экстренной ситуации.

Skoda Karoq Velo построен в единственном экземпляре и не пойдет в серийное производство. В течение лета автомобиль будут тестировать велогонщики-любители: он будет сопровождать их на тренировках, а также выездах в рамках подготовки к соревнованиям.