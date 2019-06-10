«Попрощаемся с пользователем»: как каршеринг стал опасным

ГИБДД планируют запретить каршеринг для водителей, которые хоть раз были лишены прав или постоянно нарушают ПДД, создав единую базу злостных нарушителей. Портал Autonews рассказал , как уже сейчас каршеринговые сервисы проверяют водителей.

Анна Балакирева из «Делимобиля» рассказала, что сервис проверяет всех пользователей и не регистрирует лишенных прав водителей. Сервис работает с базами ГИБДД, чтобы проверять валидность прав, а также проверяет лишения и непогашенные штрафы.

«Потому что это безопасность на дорогах и риски. Зачем нам человек, который может причинить урон бизнесу?» — отметила она.

Сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова поддержала инициативу ГИБДД, но отметила, что создать единую систему будет непросто. По ее словам, заставить всех игроков на рынке действовать по единому алгоритму не только сложно, но и противозаконно, так как отношения оператора с пользователями каршеринга регулируются договором.

Сотрудник крупной компании-оператора подтвердил Autonews, что проверки на действительность прав ведутся неофициально, при этом база ГИБДД «постоянно висит».

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов добавил, что легально получать данные водителей операторы не могут, ведь речь идет о предоставлении персональных данных (на это должен дать согласие сам пользователь).

Кроме того, по мнению Шкуматова, точно определить адекватность вождения пока невозможно. Он заявил, что даже страховщикам это удалось только на 80 процентов. Общественник предложил ввести законодательное ограничение по возрасту для пользователей каршеринга и более тщательную проверку в ГИБДД.

Представители каршеринговых сервисов рассказали, что штрафуют и блокируют уже одобренных пользователей, которые нарушают ПДД и неадекватно ведут себя на дороге. Оператор контролирует скоростной режим и может удаленно заблокировать двигатель машины, если водитель не реагирует на претензии.

«Один раз превысил — мы позвоним, второй раз — снова позвоним, третий — попрощаемся с пользователем», — заверили в «Делимобиле».

В единую базу для каршеринга ГИБДД планируют внести данные о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах. Лидер движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин предупреждал, что ограничительные меры могут привести к появлению нелегального рынка, где будут продавать аккаунты «чистых» водителей попавшим под запрет ГИБДД.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на пользование каршерингом для водителей моложе 25 лет. Также, по мнению Петрова, минимальный стаж водителей, которые могут пользоваться сервисом, должен составлять три года.

Депутат утверждал, что с ростом популярности каршеринга происходит все больше аварий с участием взятых в аренду машин.

Сейчас каршеринговые сервисы устанавливают разные требованию к стажу и возрасту клиентов. Чаще всего речь идет о стаже вождения от двух лет и возрасте от 21 года. Некоторые сервисы в 2018 году снизили требования к возрасту до 19 лет и к стажу до одного года.