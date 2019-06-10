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В Москве группа ГАЗ проводит митинг у посольства США 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Reuters
Рабочий совет "Группы ГАЗ" проводит в понедельник санкционированный властями митинг у посольства США в Москве, призывая отменить санкции против компании и ее партнеров, передает корреспондент РИА Новости с собрания.
Рабочий совет "Группы ГАЗ", представляющий собой общественный совет работников предприятия, под председательством Евгения Морозова собрался в количестве около 30 человек в районе дома 18 по Новинскому бульвару в Москве, прямо напротив посольства США. Митингующие выстроились в ровную шеренгу с плакатами на русском и английском языках с лозунгами "Санкции против "ГАЗа" — санкции против меня и моих детей", "Не дави на "ГАЗ!"и другими.
"Мы встревожены ситуацией, которая складывается в текущий момент на производстве — больше года мы работаем в таких условиях, когда поставщики и партнеры из числа мировых брендов нам открыто заявляют, что если не будут отменены санкции, то мы с вами прекращаем работу. А это значит, что 7 июля у нас остановятся конвейеры и мы будем лишены рабочих мест", — сказал глава рабочего совета Евгений Морозов РИА Новости, добавив, что у компании значительный перечень узлов и деталей мировых производителей, без которых производить автомобили невозможно.
"Группа ГАЗ" через корпорацию "Русские машины" входит в промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке. Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались, на текущий момент этот срок отложен до 6 июля.
"Мы против какого-либо объявления санкций, когда узнали о них, были в недоумении — почему от таких мер сегодня страдает рабочий класс, и когда американское правительство заявляет, что санкции введены против бизнесменов, политиков, а реально, как видите, страдаем мы — простые рабочие, остаемся без работы, зарплаты и средств к существованию", — добавил Морозов.
По словам Морозова, "Группа ГАЗ" подготовила официальное обращение к послу США с просьбой обратиться в американское правительство и отменить санкции против "ГАЗа". Также письма с призывом о помощи и поддержке были отправлены в Международную конфедерацию труда и американским профсоюзам, говорит он.
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Комментарии47
Автоновости , Олег Дерипаска , Евгений Морозов , Русские машины , En+ Group , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Минфин , Русал , РИА Новости
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