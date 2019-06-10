Слишком громкие машины будут штрафовать с помощью специальных камер

Министерство транспорта Великобритании установит в разных частях страны «акустические камеры», чтобы ловить слишком громких нарушителей. С их помощью правительство надеется решить проблему жителей сельских районов, которые жалуются на чрезмерный шум от тюнингованных автомобилей и мотоциклов.

Технология «акустических камер» еще несовершенна, пишет BBC, поэтому они появятся на дорогах страны не раньше, чем через семь месяцев. Их установку лоббируют представители сельских общин, которым надоели автомобилисты, модифицирующие выхлопные системы своих машин. Допустимый уровень шума, а также размер штрафа Министерство транспорта Великобритании всё ещё не определило.

Главный элемент «акустической камеры» — высокочувствительный микрофон. Он считывает уровень шума приближающегося автомобиля, определяет нарушен допустимый уровень или нет и в случае необходимости активирует камеру, которая делает снимок машины и отправляет его в центр обработки информации для выставления штрафа.

Министр транспорта Крис Грейлинг уверен, что камеры помогут защитить от шума наиболее уязвимые группы населения, а также помогут в борьбе с молодёжью на тюнингованных машинах. Так как ресурсов полиции для этого не хватает, на помощь решено призвать современных технологии.