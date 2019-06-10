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В России штрафы начнут назначать с учетом богатства 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Размеры штрафов в России будут определять в зависимости от благосостояния привлекаемого к ответственности лица. Об этом говорится в опубликованной кабмином новой концепции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Из документа следует, что размер штрафа должен определяться с учетом «характера противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда, имущественного и финансового положения физического лица, привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у физического лица, привлекаемого к административной ответственности, заработной платы или иного дохода».
Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению, говорится в сопроводительных документах. В частности, предлагается сократить количество видов административных правонарушений, ввести практику предупреждений, уточнить сроки давности.
В начале июня концепция была одобрена на совещании в правительстве.
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