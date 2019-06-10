Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus

Ульяновский автомобильный завод будет использовать наработки проекта «Кортеж» для своего нового внедорожника. От «Аурусов» ему достанется в том числе архитектура гибридной силовой установки, подтвердил изданию RNS представитель Sollers

Информация о новом внедорожнике UAZ, который фигурировал по именем «Русский Прадо», появилась в начале апреля, когда о разработке машины заявил руководитель компании Sollers Вадим Швецов . Тогда же стало известно, что модель будет позиционироваться как конкурент китайским полноприводниками, а её производство начнется в 2020 или 2021 году.

При создании платформы нового УАЗа планируется применить опыт, полученный при разработке машин семейства Aurus: речь идет об адаптации электрических компонентов, систем активной безопасности и архитектуры гибридной силовой установки. По предварительной информации, у внедорожника будут бензиновые и битопливные четырехцилиндровые агрегаты в атмосферных и турбированных вариантах.

Новый внедорожник не будут иметь никакого отношения ни к «Хантеру», ни к «Буханке». Семейство «Патриот» планируется какое-то время продавать одновременно с новой моделью, но через несколько лет оно будет полностью ею вытеснено.

Источник: RNS