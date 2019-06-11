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Внезапная отставка: Почему сменилось руководство Aurus 

Рамблер + ещё 6 56 минут назад
Фото: ТАСС
У российского бренда Aurus (часть проекта «Кортеж») сменилось руководство. Как сообщает «Авторевю» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, гендиректор ООО Аурус Франц Герхард Хильгерт покинул своей пост, а новым руководителем стал Адиль Ширинов, гендиректор СП Ford Sollers.
По данным издания, вместе с Хильгертом проект покинула часть менеджеров. Новым заместителем главы компании по маркетингу будет Татьяна Луковецкая, экс-гендиректор группы компаний Рольф.
В Минпромторге заявили, что Хильгерт продолжит сотрудничество с ООО Аурус в статусе советника гендиректора компании.
По версии «Авторевю», перестановки могут быть связаны с тем, что работа ООО Аурус «не была синхронизирована с реальным ходом работ по проекту ЕМП» («Единая модульная платформа»).
Издание отмечает, что год назад Хильберт обещал запустить продажи серийных седанов Aurus Senat в первом квартале 2019-го, а к осени выпустить серийный кроссовер. Команда ООО Аурус устроила премьеру на Московском автосалоне, экспозицию в Женеве, демонстрацию на Петербургском экономическом форуме.
«Очевидно, что этот план [по запуску — прим.ред.] не просто оказался слишком оптимистичным, а вообще имел мало общего с реальностью. <…> В итоге команда Хильгерта максимально нагрела аудиторию, но продукта предложить не смогла», — пишет «Авторевю».
Издание отмечает, что в приоритетные планы нового гендиректора входит подготовка к серийному производству машин на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ Алабуга.
Aurus Senat, первый автомобиль проекта «Кортеж», представили на инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. Позже президент заявил о необходимости наладить «нормальное производство» джипов и седанов проекта и пустить их в массы. По его мнению, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых граждан, но и у людей со средним достатком.
Первоначально сообщалось, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства. Автомобили будут выходить под брендом Aurus, название которого образовано от Aurum (золото) и Russia (Россия).
Позже в Минпромторге рассказали, что под брендом Aurus выпустят «массовый» внедорожник. Его создают на единой модульной платформе (ЕМП), которую используют и на других машинах семейства.
Комментарии7
Автоновости , Адиль Ширинов , Владимир Путин , Татьяна Луковецкая , Минпромторг , Sollers , Ford , Авторевю
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