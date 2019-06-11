Внезапная отставка: Почему сменилось руководство Aurus

По данным издания, вместе с Хильгертом проект покинула часть менеджеров. Новым заместителем главы компании по маркетингу будет Татьяна Луковецкая , экс-гендиректор группы компаний Рольф.

В Минпромторге заявили, что Хильгерт продолжит сотрудничество с ООО Аурус в статусе советника гендиректора компании.

По версии «Авторевю», перестановки могут быть связаны с тем, что работа ООО Аурус «не была синхронизирована с реальным ходом работ по проекту ЕМП» («Единая модульная платформа»).

Издание отмечает, что год назад Хильберт обещал запустить продажи серийных седанов Aurus Senat в первом квартале 2019-го, а к осени выпустить серийный кроссовер. Команда ООО Аурус устроила премьеру на Московском автосалоне, экспозицию в Женеве, демонстрацию на Петербургском экономическом форуме.

«Очевидно, что этот план [по запуску — прим.ред.] не просто оказался слишком оптимистичным, а вообще имел мало общего с реальностью. <…> В итоге команда Хильгерта максимально нагрела аудиторию, но продукта предложить не смогла», — пишет «Авторевю».

Издание отмечает, что в приоритетные планы нового гендиректора входит подготовка к серийному производству машин на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ Алабуга.

Aurus Senat, первый автомобиль проекта «Кортеж», представили на инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. Позже президент заявил о необходимости наладить «нормальное производство» джипов и седанов проекта и пустить их в массы. По его мнению, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых граждан, но и у людей со средним достатком.

Первоначально сообщалось, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства. Автомобили будут выходить под брендом Aurus, название которого образовано от Aurum (золото) и Russia (Россия).

Позже в Минпромторге рассказали, что под брендом Aurus выпустят «массовый» внедорожник. Его создают на единой модульной платформе (ЕМП), которую используют и на других машинах семейства.