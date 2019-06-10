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Глава УАЗа и Ford Sollers стал гендиректором производителя Aurus 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новым гендиректором производителя президентского лимузина из проекта "Кортеж" Aurus назначен глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга РФ.
"С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года. Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, Адиль Ширинов отметил, что для него является большой честью приглашение присоединиться к команде Aurus.
"Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу", — сказал он.
"Сейчас перед нами стоит амбициозная задача по развитию индустриального проекта Aurus в целях увеличения объема выпуска автомобилей, а также созданию сети продаж и сервисной поддержки клиентов в соответствии с требуемыми стандартами качества. Новые российские автомобили класса "люкс" являются символом возрождения российского автопрома и этапом перехода в современное русло создания новых отечественных автомобилей, соответствующих мировым стандартам", — отметил Ширинов.
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Автоновости , УАЗ , Адиль Ширинов , Минпромторг , Sollers , Ford , РИА Новости
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