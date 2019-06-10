Глава УАЗа и Ford Sollers стал гендиректором производителя Aurus

"С 1 июня 2019 года генеральным директором ООО "Аурус" был назначен Адиль Ширинов, который сменил на своем посту Герхарда Хильгерта, возглавлявшего компанию с 2018 года. Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь, Адиль Ширинов отметил, что для него является большой честью приглашение присоединиться к команде Aurus.

"Считаю, что в рамках реализации проекта по созданию новых российских автомобилей Aurus была проделана огромная работа и создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу", — сказал он.