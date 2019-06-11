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С российского рынка исчезнут девять моделей автомобилей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Аudi, Fоrd и Infiniti к лету 2019 года остановили продажи некоторых моделей в России.
Весной этого года Аudi объявила о прекращении сбыта двух моделей: компактного купе марки ТТ и спортивного автомобиля R8. В прошлом месяце, из двух моделей, был куплен всего один автомобиль марки ТТ.
Бренд Infiniti завершил продажи хэтчбека Q30 и субкомпактного паркетника QХ30, так как в мае ни одна модель не была продана.
Кроме того, Fоrd затормозил изготовление таких марок, как: Fiеstа, Моndeo, ЕсоSport, Кuga и Ехрlorer, а в ближайшее время закончится и выпуск Fосus для России. В мае автокомпания Fоrd выпустила всего 977 машин Fосus, 911 шт. — Кuga, 362 шт. — Ехрlorer, 139 шт. — Fiеstа, 73 шт. Моndeo и 49 шт. — ЕсоSport. К середине лета, оставшиеся автомобили компании Fоrd, будут распроданы со складов в России.
В Европе внедорожник Fiаt Fullbаск считается непопулярной моделью, и в связи с этим производители начинают думать о прекращении сбыта данной машины. Возможно скоро на российском рынке исчезнет и еще одна модель — Fiаt Fullbаск.
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