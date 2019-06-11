Несмотря на многочисленные просьбы фанатов отечественного бренда возобновить производство "Жигулей", для компании такой проект финансово невыгоден.
Вопрос о выпуске ушедших на покой классических моделей, таких как ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107, поднял специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий в программе "В самом деле" на "ВАЗ-ТВ".
Он объяснил, что решение о возобновлении производства "классики" означало бы для компании то, что "нужно будет вбухать кучу денег без надежды на окупаемость". Более того, время таких автомобилей прошло — с технической точки зрения их невозможно оборудовать необходимыми системами безопасности и даже фронтальными подушками безопасности. Вторым доводом против выпуска классических моделей стало то, что АвтоВАЗ — предприятие, которое производит сотни тысяч автомобилей, что исключает штучный выпуск эксклюзивных машин.
Напомним, летом прошлого года на мощностях АвтоВАЗа завершилась сборка модели Lada Priora. За почти 10 лет с момента появления на рынке "Приора" была продана в количестве 846,5 тыс. экземпляров, однако в 2018 году спрос на нее начал падать.