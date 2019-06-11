Стало известно, почему АвтоВАЗ не вернет «классику» на конвейер

Несмотря на многочисленные просьбы фанатов отечественного бренда возобновить производство "Жигулей", для компании такой проект финансово невыгоден.

Вопрос о выпуске ушедших на покой классических моделей, таких как ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107, поднял специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий в программе "В самом деле" на "ВАЗ-ТВ".

Он объяснил, что решение о возобновлении производства "классики" означало бы для компании то, что "нужно будет вбухать кучу денег без надежды на окупаемость". Более того, время таких автомобилей прошло — с технической точки зрения их невозможно оборудовать необходимыми системами безопасности и даже фронтальными подушками безопасности. Вторым доводом против выпуска классических моделей стало то, что АвтоВАЗ — предприятие, которое производит сотни тысяч автомобилей, что исключает штучный выпуск эксклюзивных машин.