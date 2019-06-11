Снижение «нештрафуемого порога» до 10 км/ч отложено в долгий ящик

То, чего так опасались и не хотели автомобилисты, пока не свершилось: инициатива по уменьшению порога превышения разрешенной скорости, с которого начинается действие штрафов, развития не получила. В Госдуме нашли, что такой реформе должен предшествовать целый комплекс других — весьма полезных для водителей — мероприятий.

По поводу обсуждаемой сейчас реформы высказались сразу два комитета Госдумы — по транспорту и по госстроительству, обнародовавшие свои рекомендации. Как сообщает издание "Коммерсант", парламентарии рекомендовали как минимум на данном этапе воздержаться от возврата штрафа за превышение скорости на 10 км/ч.

По словам депутата Вячеслава Лысакова, на которого ссылается издание, такой реформе должна предшествовать ревизия улично-дорожной сети. Комитетами рекомендовано проверить, во-первых, легитимность установки ограничений максимальной скорости на российских дорогах, а во-вторых, работу комплексов автоматической фиксации превышений скоростного режима — особенно в регионах, где к их работе привлекаются частные компании.

Кроме того, прозвучали рекомендации тщательнее следить за тем, чтобы в комплексах использовались только камеры, соответствующие ГОСТу, а Росстандарту посоветовали все же взяться за создание реестра дорожных камер.

"Позиция комитетов и в целом фракции "Единая Россия" такая: пока держим оборону против отмены 20 км/ч. Статистики о том, что аварийность растет из-за превышения на 10 км/ч, нет. Давайте на дорогах порядок наведем, уберем разные "кормушки" и только потом будем обсуждать эту тему», — приводит "Коммерсант" слова Лысакова.

Стоит также отметить, что с повестки дня снята (возможно, временно) и идея введения в наиболее крупных российских городах так называемых "экологических зон" — территорий, куда запрещен въезд автомобилям с двигателями ниже определенного экологического класса.