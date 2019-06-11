Mercedes рассекретил брутальный кроссовер GLB

В модельном ряду немецкого бренда появился семиместный кроссовер с брутальным дизайном.

GLB стал самым крупным автомобилем в линейке компактных кроссоверов Mercedes: он построен на той же переднеприводной платформе, что и GLA, и позиционируется на ступень ниже GLC. Новинка оказалась на 35 мм короче, на 56 мм уже и на 14 мм выше "старшей" модели, ее габариты составляют 4634 мм в длину, 1834 мм в ширину и 1658 мм в высоту. Колесная база у GLB составляет 2829 мм, что на 44 мм меньше, чем у GLC.

Самая доступная версия кроссовера комплектуется 1,3-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. в сочетании с семиступенчатым преселективным "роботом". Кроме того, GLB предложат с бензиновым 224-сильным двухлитровым мотором либо с турбодизелями того же объема мощностью 150 л.с. и 190 л.с. соответственно. Все двигатели, кроме базового, сочетаются с восьмиступенчатой роботизированной коробкой. Привод — передний для начальных версий, а за доплату доступна система полного привода 4Matic с многодисковой муфтой подключения задней оси.

В "базе" GLB имеет два ряда сидений, а за доплату можно установить третий ряд. На последнем, впрочем, с комфортом смогут разместиться только пассажиры с ростом до 1,68 метра, а также там предусмотрены крепления для детских кресел, указывают разработчики. В Mercedes не приводят объем багажника в семиместной версии кроссовера, зато известно, что в пятиместной он составляет 560 литров "под полкой" — показатель на уровне GLC. При сложенном заднем диване объем багажника равен 1755 литров.

В оснащение модели входят светодиодная головная оптика и светодиодные противотуманные фары, "внедорожный" пакет, который включает в себя электронные ассистенты помощи спуска с горы и старта на подъеме, широкоформатный ЖК-экран в салоне, совмещающий в себе приборную панель и экран мультимедийной системы, а также адаптивные амортизаторы.

Как сообщал "Авторамблер", производство модели будет налажено на заводах Mercedes в Мексике и в Китае, а продажи в США начнутся ближе к концу текущего года. Ближе к запуску модели на рынок будут объявлены цены на новинку.