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Автомобили Opel получат российские моторы 

Авторамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Компания Opel, ранее анонсировавшая возвращение на российский рынок, планирует выпускать автомобили на заводе в Калужской области с высоким уровнем локализации.
В рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного Группой PSA 22 апреля 2019 года, планируется наладить производство автомобилей Opel на предприятии под Калугой. Речь идет о моделях, построенные на одной платформе с Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Следующим шагом станет локализация двигателей и коробок передач, причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов. Такие моторы будут устанавливаться на автомобили, которые сходят с конвейера калужского завода, а значит их получат в том числе и «Опели».
Пока же на автозаводе в Калужской области налажена штамповка, сварка, окраска и сборка, а локализация выпускаемых автомобилей составляет 40%.
Как сообщал «Авторамблер», Opel вернется на российский рынок до конца 2019 года. В России планируется продавать кроссовер Grandland X, который, по предварительным оценкам, будет стоить от 1,8 млн до 2,2 млн рублей, Opel Zafira Life (2,3-3 млн рублей) и Opel Vivaro (от 1,7 млн рублей).
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Автоновости , Citroen , Opel Vivaro , Peugeot , Peugeot Expert , Opel , Citroen Jumpy , Opel Zafira
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