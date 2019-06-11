Автомобили Opel получат российские моторы

Компания Opel , ранее анонсировавшая возвращение на российский рынок, планирует выпускать автомобили на заводе в Калужской области с высоким уровнем локализации.

В рамках специального инвестконтракта (СПИК), заключенного Группой PSA 22 апреля 2019 года, планируется наладить производство автомобилей Opel на предприятии под Калугой. Речь идет о моделях, построенные на одной платформе с Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Следующим шагом станет локализация двигателей и коробок передач, причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов. Такие моторы будут устанавливаться на автомобили, которые сходят с конвейера калужского завода, а значит их получат в том числе и «Опели».

Пока же на автозаводе в Калужской области налажена штамповка, сварка, окраска и сборка, а локализация выпускаемых автомобилей составляет 40%.