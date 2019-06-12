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Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера 

Ura.Ru + ещё 2 56 минут назад
Фото: ТАСС
За грязные и нечитаемые номера на автомобиле теперь можно не только получить штраф, но лишиться водительских прав. Верховный суд разослал инструкцию в региональные суды с разъяснениями как наказывать нарушителей правил дорожного движения (ПДД).
Штраф будет наложен на водителя и в том случае, если на госномер нанесены «искажающие символы либо один из них (например, путем заклеивания), препятствующие прочтению и идентификации данного знака», сообщает Nation News. К искажениям в суде также отнесли шторки для номеров и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
В инструкции указано, что за парковку автомобилей на газоне и тротуаре хотя-бы одной парой колес, можно будет выписывать штраф на сумму восемь тысяч рублей.
За езду с ксеноновыми фарами штраф составит 500 рублей. Однако если на передней части машины установлены световые приборы, которые не соответствуют правилам, то за это установлена санкция в виде лишения прав на срок до года.
Если водитель не уступает дорогу автомобилю, который движется по обочине, то никакого наказания для него не последует. В разъяснениях указано, что в практике судов были случаи, когда водители, двигаясь по обочине во втречном направлении на односторенней дороге, пытались доказать, что при повороте другой участник движения должен был уступить им дорогу.
Как пишет «Коммерсант», последний раз подобные инструкции Верховный суд рассылал 12 лет назад, но этот документ уже устарел и потребовал доработки.
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