Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ

В Австралии женщина сняла на видео таксиста, который якобы разыграл сердечный приступ из-за дешевого тарифа. Кадрами происходящего она поделилась с телепрограммой A Current Affair, пишет 9News.
Пассажирка, чье имя не раскрывается, утверждает, что таксист не хотел везти ее из аэропорта Сиднея в пригород Аннандейл, штат Новый Южный Уэльс. По ее словам, мужчина, прибывший по вызову, отказывался выезжать на 10-километровый маршрут из-за небольшой платы.
На ролике видно, как водитель прислоняется к ветке дерева, держась правой рукой за сердце.
«Я не повезу вас, мадам. Я плохо себя чувствую», — уверял он.
Однако женщина не поверила таксисту и напомнила его слова:
«Так вы же сказали, что хотите отключить счетчик, чтобы получить большую плату за проезд».
Затем мужчина опускается на колени, и пассажирка иронично говорит:
«Это достойно Оскара».
Вскоре водителя уволили. По правилам компании, таксист не имел права отказываться от вызова во время рабочей смены.