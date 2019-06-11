Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ и лишился работы

В Австралии женщина сняла на видео таксиста, который якобы разыграл сердечный приступ из-за дешевого тарифа. Кадрами происходящего она поделилась с телепрограммой A Current Affair, пишет 9News.

Пассажирка, чье имя не раскрывается, утверждает, что таксист не хотел везти ее из аэропорта Сиднея в пригород Аннандейл, штат Новый Южный Уэльс. По ее словам, мужчина, прибывший по вызову, отказывался выезжать на 10-километровый маршрут из-за небольшой платы.

На ролике видно, как водитель прислоняется к ветке дерева, держась правой рукой за сердце.

«Я не повезу вас, мадам. Я плохо себя чувствую», — уверял он.

Однако женщина не поверила таксисту и напомнила его слова:

«Так вы же сказали, что хотите отключить счетчик, чтобы получить большую плату за проезд».

Затем мужчина опускается на колени, и пассажирка иронично говорит:

«Это достойно Оскара».

Вскоре водителя уволили. По правилам компании, таксист не имел права отказываться от вызова во время рабочей смены.