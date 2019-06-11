Bentley показала флагманский седан Flying Spur нового поколения

Модель третьей генерации построена на общей платформе с Porsche Panamera , но мастерски скрывает свое родство с "немцем" великолепной британской эстетикой.

Гигантский Mulsanne — плоть от плоти Bentley , в то время как его условно "младший брат" на протяжение всей своей истории, длящейся с 2005 года, хранит инженерные узы с большими Volkswagen . Предшественники новинки делили шасси с недооцененным Phaeton, а сама она породнилась с Porsche Panamera, следуя примеру купе и кабриолета Continental GT. Готовым высыпать тонны пепла на головы британских инженеров стоит знать, что поршевский базис — далеко не самый плохой. Он позволяет компании величать свое творение самым продвинутым роскошным и спортивным седаном-гран турером в мире. Лимузином с замашками спорткара.

Немецкий инженерный сплав включает в себя такие компоненты как полноуправляемое шасси с актуаторами на задней оси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и 48-вольтовую бортовую сеть для управления всем этим великолепием, восьмиступенчатую преселективную роботизированную коробку передач ZF с двумя сцеплениями, муфту подключения колес передней оси. Двигатель W12 объемом 6,0 л с двумя турбонагнетателями выдает 635 л.с. и 900 Нм — вполне достаточно для рывка до сотни за 3,8 с и "максималки" в 333 км/ч. Динамика и потолок скорости особенно впечатляют, принимая во внимание массу и размеры британского крейсера. Яхта на колесах весит 2435 кг, а ее нос с выдвигающейся эмблемой и хвост, украшенный фонарями со светодиодными стилизованными литерами "B", разделяют 5304 мм. Это практически как у предшественника, но колесная база выросла на 130 мм, до 3195 мм — сзади стало заметно просторнее.

VIP-пассажир будет бороться со спорткаровскими перегрузками, наслаждаясь плавностью хода, даруемой пневмостойками с увеличенным на 60% объемом воздуха. Драйверский дух "летающей шпоры" проявляется не только в динамическом потенциале, но также полном приводе. При активации настроек Comfort и Bentley, на переднюю ось передается до 480 Нм тяги, но стоит выбрать режим Sport и значение уменьшится до 280 Нм, дабы характер машины был более заднеприводным.

Экстерьер и интерьер британского аристократа достойны оды — несмотря на широкое заимствование технологий Porsche, автомобиль выглядит истинным Bentley. Отметим, что интерьер не копирует полностью недра соплатформенного купе и кабриолета Continental GT. В частности, несколько иначе оформлена центральная консоль и дверные карты.

И, конечно, особого внимания заслуживает акустическое оснащение. В стандартной комплектации предлагается система с 10 динамиками и 650-ваттным усилителем. Следующий уровень — Bang & Olufsen с 1500-ваттным усилителем и 16 динамиками. Топовая акустика Naim for Bentley включает в себя 2200-ватный усилитель, 19 динамиков и восемь режимов звучания.