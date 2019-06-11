Bentley рассекретила новый седан Flying Spur целиком и полностью

В третьем поколении Bentley Flying Spur получил множество технических инноваций, причем некоторые из них не применяются даже на соплатформенном купе Continental GT, представленном ранее.

Общая с купе платформа для седана была, судя по всему, несколько растянута: во всяком случае, со сменой поколений Flying Spur стал длиннее и получил новые пропорции. Между бамперами у седана теперь — 5 304 мм, а колесную базу увеличили сразу на 130 мм — до 3 195 мм, причем вся прибавка досталась, похоже, пассажирам заднего дивана.

Таким образом, седан сейчас отстает по длине от флагманского Mulsanne примерно на 20 см, а купе обогнал сразу на 454 мм. При этом дизайн экстерьера, выполненный в том же духе, что и у Continental GT, в Крю называют совершенно новым для модели. Дизайнеры указывают, в частности, на внушительные выштамповки вдоль подоконной линии, "мускулистые" задние крылья и на решетку радиатора, которая, по официальной задумке, должна вызывать ассоциации с аналогичным элементом у Flying Spur 1957 года.

Еще один знаковый элемент дизайна — фирменная литера B с крыльями, которая научилась прятаться в решетку радиатора и выдвигаться обратно. При выезде логотип может подсвечиваться: это один из способов, которым пользуется автомобиль, чтобы поприветствовать владельца (а еще намек на гибридную силовую установку). В базовое оснащение седана вошли также светодиодные матричные фары и 21-дюймовые колесные диски, хотя ателье Mulliner уже приготовило набор опциональных 22-дюймовых колес.

Интерьер седана, в целом напоминающий салон купе, предлагается отделывать кожей одного из 15 базовых оттенков. На Flying Spur дебютировал и оригинальный материал отделки — текстурированная кожа с трехмерным рельефом в виде "алмазной решетки", которая применяется на панелях дверей.

От купе седану достался и поворотный дисплей-призма: одна из его сторон представляет собой монитор, на второй размещены три аналоговых прибора, а третья отделана тем же шпоном, что и передняя панель. Таким образом, монитор можно "замаскировать". Базовая акустическая система для Flying Spur состоит из 10 динамиков, но опционально доступна акустика Bang&Olufsen (16 динамиков, 1,5 кВт) или Naim (19 динамиков, 2,2 кВт).

Bentley Flying Spur дебютировал с 6-литровым W12, развивающим 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента. При помощи 8-ступенчатого робота и системы полного привода от купе Continental GT он разгоняет седан весом 2,4 тонны до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 333 км/ч. Позже моторная гамма пополнится 550-сильным V8 объемом 4,0 литра, а также 462-сильной гибридной установкой.

Впервые на Bentley применено полноуправляемое шасси: на небольших скоростях задние колеса доворачиваются в направлении, противоположном передним, чтобы облегчить большому седану маневрирование, к примеру, в условиях тесного паркинга. За увеличение ездового комфорта должны будут отвечать пневмоопоры адаптивной подвески с увеличенным на 60% объемом воздуха и система активного подавления кренов. Еще одним отличием от седана предыдущего поколения стали более крупные тормоза: к примеру, диаметр дисков увеличен до 420 мм.

Заказы на Flying Spur нового поколения компания Bentley начнет принимать только осенью, обещая первые поставки не ранее начала следующего года. Не исключено, что к тому времени покупатели Flying Spur получат возможность выбирать из нескольких вариантов двигателей.