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Из Audi RS5 сделали эксклюзивный спорткар 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor
Компания Audi вернула на рынок Великобритании модель RS5, которая до этого была недоступна из-за вступления в силу нового сертификационного цикла WLTP. Автомобиль получил спецверсию Sport Edition, которую можно будет купить в течение года. Тираж не превысит 250 экземпляров.
Новинка, доступная как в двухдверном кузове, так и в версии Sportback, отличается 20-дюймовыми колесами, тонированными стеклами, окантовкой решетки радиатора и другим декором цвета «черный глянец», а также более громкой выхлопной системой Audi Sport. Салон отделан комбинацией кожи и алькантары, есть спортивные RS-кресла, панорамная крыша, виртуальная панель приборов, точка доступа LTE WiFi, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto.
Под капотом машины установлен 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями, который выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне от 1900 до 5000 оборотов в минуту). Агрегат сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. С нуля до 97 километров в час RS5 способна разогнаться за 3,9 секунды. Максимальная скорость — 280 километров в час.
Начальная цена RS5 Audi Sport Edition в Великобритании — 68 985 фунтов стерлингов (5,65 миллиона рублей). В России обычная двухдверка продается по цене от 5 885 000 рублей.
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Автоновости , Audi , Apple
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