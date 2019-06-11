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В Томской области водитель КамАЗа украл дорогу 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Полиция задержала водителя КамАЗа, который похитил 52 плиты с трассы Катайга-Степановка.
По версии следствия, ранее не судимый житель Верхнекетского района 28 мая приехал на 35 километр автодороги Катайга-Степановка и с помощью манипулятора украл 52 дорожные плиты. Однако уже на следующий день, узнав, что его объявили в розыск, мужчина вернулся с плитами на место преступления и уложил их обратно на дорогу. Примечательно, что он вернул всего 35 плит из 52.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Верхнекетскому району задержали преступника и изъяли у него оставшиеся плиты. Причиненный ущерб они оценили на 130 тыс. рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". По ней похитителю дорожных плит грозит до 2 лет лишения свободы.
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