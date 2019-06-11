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Раскрыта внешность нового универсала BMW 3 серии 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Motor
В распоряжении сайта Germancarforum оказались первые фотографии нового универсала BMW 3-Series. До этого был официально представлен только седан — он дебютировал в октябре прошлого года.
Дизайн «трешки» в модификации Touring полностью повторяет четырехдверку, однако от предшественника новый универсал отличается лишь оконной линией, которая теперь слегка поднимается к задней стойке, а не проходит ровно по всей длине. Сзади также установлен небольшой спойлер.
Детальной информации о новинке пока нет, однако ожидается, что универсал будет доступен с той же гаммой двигателей, что и седан. Модель предлагается с моторами мощностью от 184 до 265 сил. Также в линейке есть подключаемый гибрид 330е, способный проезжать на электротяге до 60 километров, и вариант M340i с 387-сильной «турбошестеркой» и М-дифференциалом. Самая мощная «трешка» набирает «сотню» за 4,4 секунды.
BMW 3 серии седьмого поколения представили на Парижском автосалоне. Модель переехала на модульную платформу CLAR, получила новый дизайн и оригинальные амортизаторы с гидравлическими отбойниками. В салоне появилась мультимедийная система с экраном диагональю 10,25 дюйма и электронная панель приборов.
В России седан 3 серии доступен только с двумя моторами: 258-сильным бензиновым и 190-сильным дизельным. Цены на модель начинаются от 2 870 000 рублей.
Источник: Germancarforum
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Автоновости , BMW , BMW 3 серия
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