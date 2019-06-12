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Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить 

Газета.Ru + ещё 5 39 минут назад
Фото: ТАСС
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Перечень предполагают сделать шире на два пункта: "наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническим средством индикации" и "положительные показания средства (экспресс-теста) обнаружения наркотических веществ в слюне".
По данным МВД РФ, эти признаки станут достаточным основанием для последующего проведения полицейским освидетельствования наличия опьянения любого вида у водителя транспортного средства.
Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали 60 водителей за езду в нетрезвом виде.
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