Из России уходят сразу две модели Nissan

С российского рынка уйдут кроссовер Nissan Juke и суперкар GT-R. Как сообщает газета «Авторевю», у моделей закончился срок действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), и компания не планирует продлять сертификаты, так как для этого на автомобили придется устанавливать систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроссовер Juke в этом году снимут с конвейера — ему на смену готовят машину следующего поколения, однако до России она не доберется. Сейчас у дилеров еще есть автомобили 2018 года выпуска и после того, как все они будут распроданы, машины окончательно покинут рынок. В прошлом году россияне купили всего 2,5 тысячи «Джуков» и 25 суперкаров GT-R. Кроссовер сейчас стоит от 1 120 000 рублей, а спорткупе — от 7 626 000 рублей.

Помимо этого, у дилеров скоро закончатся запасы седана Nissan Almera , производство которого завершилось в октябре. Таким образом российская линейка марки будет состоять только из кроссоверов: Terrano, Qashqai, X-Trail и Murano. При этом все они собираются в РФ.